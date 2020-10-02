Спецназ «Гром» задержал группировку наркоторговцев

В Рязанской области оперативники совместно со спецназом «Гром» пресекли деятельность преступного сообщества, участников которого подозревают в распространении синтетических наркотиков через интернет. Об этом в пятницу, 2 октября, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В течение года сотрудники правоохранительных органов задержали 19 человек, среди которых были две супружеские пары. Остальные участники группировки были знакомы лишь заочно — общались только через интернет, соблюдая меры конспирации.

Четверо подозреваемых ранее уже отбывали наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, еще трое были судимы за кражи и грабеж.

В домах задержанных, их автомобилях и в местах закладок полицейские обнаружили более шести килограммов синтетических наркотиков.

Возбуждены уголовные дела по статьям об организации преступного сообщества и незаконном обороте наркотиков. Девять задержанных находятся в СИЗО, восемь — под подпиской о невыезде, двое — под домашним арестом.