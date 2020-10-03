Гэтжи назвал самого презираемого бойца UFC

Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи назвал самого презираемого бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Его слова приводит MMA Fighting.

Гэтжи заявил, что не уважает соотечественника Колби Ковингтона. «Он ведет себя добродушно, но, когда камера выключается, становится трусом и фальшивым человеком. Я презираю его больше, чем кого-либо на земле, за исключением педофилов, убийц и так далее. Как мужчина, я бы с удовольствием дал ему пощечину», — высказался он. Спортсмен добавил, что поменял свое отношение к бойцу после встречи с президентом США Дональдом Трампом.

14 сентября Ковингтон встретился с президентом США. Трамп пожелал бойцу удачи в UFC. В конце видео звезда промоушена пожал руку американскому лидеру и поднес ее к своему лицу. Это озадачило пользователей.

Ковингтон — бывший обладатель временного пояса UFC в полусреднем весе. Он известен активной поддержкой Трампа.