Боец UFC захотел побить рэпера 50 Cent одной рукой

Американский боец смешанного стиля (MMA) Колби Ковингтон признался, что хочет провести показательный поединок со знаменитостью. Об этом он рассказал в эфире ESPN.

31-летний Ковингтон заявил, что готов на поединок по правилам бокса с рэпером 50 Cent. «Я завяжу одну руку себе за спиной», — отметил боец. Он также добавил, что готов поставить на себя миллион долларов из собственных денег.

В декабре 2019-го Ковингтон уступил американцу Камару Усману на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Поединок завершился победой действующего чемпиона организации в полусреднем весе. После боя у Ковингтона было подозрение на перелом челюсти. Тогда 50 Cent отметился публикацией в Instagram. Рэпер обратился к потерпевшему поражение бойцу со словами: «Что ж, в неудаче есть и положительные стороны. В ближайшие полгода ты точно не скажешь какой-нибудь ерунды».

Ковингтон — бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе. На его счету 15 побед и два поражения.

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