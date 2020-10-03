Отец напавшего с фекалиями на Пашаева активиста сообщил о пропаже сына

Отец 22-летнего Ильи И., напавшего на бывшего адвоката Эльмана Пашаева сообщил о пропаже сына, сообщает РЕН ТВ.

Молодой человек перестал выходить на связь около трех дней назад. По словам отца активиста, такое поведение ранее сыну было несвойственно. До пропажи напавший на Пашаева говорил родителям, что у него все хорошо и он сейчас временно прячется. «Мы вообще не понимаем, чего произошло, для чего это ему», — сказал отец молодого человека.

О нападении на Пашаева стало известно 1 октября. Неизвестные облили его фекалиями у входа в здание редакции информагентства «Россия сегодня». При этом незнакомцы заявили Пашаеву: «За вчерашнее высказывание». Он напомнил, что вчера обещал раскрыть заказчика из числа высокопоставленных чиновников, кто стоял за делом Ефремова, и гонениями на самого адвоката. Схватка Пашаева с облившим его фекалиями активистом попала на видео.