Актера фильмов Спайка Ли застрелили в Атланте

Афроамериканский актер Томас Джеффресон Берд был застрелен в Атланте, штат Джорджия. Об этом в Instagram сообщил режиссер Спайк Ли, в фильмах которого появлялся артист.

Берду было 70 лет. Как пишет TMZ, полиция Атланты обнаружила его с многочисленными огнестрельными ранениями в спину. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть актера. Правоохранительные органы проводят расследование, однако на момент написания заметки ни один подозреваемый так и не был задержан.

Актер снялся в таких фильмах Спайка Ли, как «Толкачи», «Садись в автобус», «Девушка №6», «Его игра», «Замороченные», «Лето в Ред Хук», «Сладкая кровь Иисуса» и «Чирак», а также в его сериале «Ей это нужно позарез». Помимо этого, Берд появился в лентах «Рэй», «Булворт», «Бруклинские полицейские» и «Вызов».