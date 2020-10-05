Мужчина пошел в магазин за лекарством и стал миллионером

Житель американского города Шарлотт, штат Северная Каролина, пошел в магазин за лекарством и выиграл миллион долларов (78 миллионов рублей). Об этом сообщает издание Charlotte Observer.

Частный ипотечный банкир Патрик Бардик (Patrick Burdick) пошел в магазин, чтобы забрать прописанное ему лекарство, и решил сыграть в моментальную лотерею. Он приобрел билет за 10 долларов (780 рублей) в автомате.

Когда американец сел в машину и стер защитный слой, он увидел надпись: «Миллион долларов». «Жизнь изменилась», — сказал он себе.

В среду, 30 сентября, Бадрик забрал приз в штаб-квартире лотереи в городе Роли. Он мог выбрать между ежегодными платежами в 50 тысяч долларов в течение 20 лет (3,9 миллиона рублей) или единоразовым платежом в 600 тысяч долларов (46,8 миллиона рублей) и предпочел второе. После вычета налогов американец забрал 424,5 тысячи долларов (33,1 миллиона рублей).

Полученные деньги он планирует потратить на выплату кредита за автомобиль и оплату других счетов, а оставшуюся часть приза — инвестировать. Мужчина планирует досрочно выйти на пенсию.

Ранее сообщалось, что житель американского города Вьенна, штат Вирджиния, сходил за продуктами и неожиданно разбогател. Он приобрел два выигрышных лотерейных билета, когда покупал еду в местном продуктовом магазине.