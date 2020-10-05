В Германии назвали отравление Навального инсценировкой лоббистов США

Ситуация с отравлением россиянина Алексея Навального могла быть выгодна лоббистам из США, желающим продать Германии американский сжиженный газ. Такое мнение озвучил член Палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн (Gunnar Lindemann) на своей странице в Facebook.

Он называет случившееся драмой в трех действиях: предположительно, отравленного Навального транспортируют в Берлин, несмотря на ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, затем немецкие власти отказывают России в сотрудничестве по расследованию случившегося, в итоге обвиняется российское правительство и выдвигаются требования приостановить строительство «Северного потока-2».

«Вопрос: насколько глупым на самом деле журналисты Spiegel считают Кремль? Все это пахнет инсценировкой трансатлантических лоббистов и лоббистов США. Только им было бы это выгодно. Они хотят продать Германии газ из США, который на 30 процентов дороже, и предотвратить поставки российского газа, которые были надежными в течение десятилетий», — приходит к выводу Линдеманн, заподозривший в сложившейся ситуации американскую сторону.

Он также утверждает, что обучение Навального финансировалось некоммерческими организациями (НКО), близкими к прежним президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме. После этого, пишет Линдеманн, оппозиционер был активным сторонником российских правых экстремистов, затем обнаружил себя как блогер, связанный с НКО миллиардера Джорджа Сороса. «Так что он совершенно незначительный человек в России и для России», — считает член Палаты депутатов Берлина, настаивающий, что интерес отравить Навального был только у поставщиков сжиженного газа из США.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине. Немецкие токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок».

В сентябре Навального выписали из больницы. Он рассказал о планах вернуться в Россию.