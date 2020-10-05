Кремль отреагировал на данные о введении нерабочих дней из-за коронавируса

В Кремле не знают о том, что в Москве могут ужесточить ограничения по коронавирусу и ввести нерабочие дни. Так на данные СМИ отреагировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 5 октября.

Он добавил, что не знает о планах московских властей ввести режим самоизоляции через две недели, если количество новых случаев COVID–19 не будет сокращаться.

Песков также отметил, что растущие цифры оперативного штаба по борьбе с коронавиурсной инфекцией должны подвигнуть россиян к осторожности.

В России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Наибольшее число новых случаев зарегистрировано в Москве (3537), Санкт-Петербурге (407) и Московской области (339). Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 1 225 889 человек.