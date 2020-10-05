Архангельское село включили в Ассоциацию самых красивых деревень России

Село Черевково Красноборского района Архангельской области включили в Ассоциацию самых красивых городков и деревень России. Об этом сообщила консультант отдела развития туризма регионального министерства культуры Мария Сычева, передает ТАСС.

3 октября в селе прошла торжественная церемония, во время которой установили почетный знак, подтверждающий вступление в Ассоциацию, и подписали хартию.

Президент Ассоциации Александр Мерзлов объяснил, что включение в список позволяет населенному пункту привлечь туристов и создать новые рабочие места, связанные в том числе с сельским хозяйством, потому что «туристов надо кормить».

Село Черевково — старинный ремесленный и торговый центр, оно находится в 50 километрах от районного центра Краснобороска. В селе занимались ракульской росписью по дереву, ее отличают крупные орнаменты листьев, кустов и птиц. В населенном пункте сохранились фамильные купеческие дома конца XIX-начала XX веков, каменная Троицкая церковь XVII века и деревянная Петровская часовня середины XVII века.

Ассоциация самых красивых деревень и городков России стремится повышать известность малых городов и населенных пунктов, обучает местных жителей лучшим практикам использования наследия для привлечения туристов, жителей и инвесторов, и содействует их экономическому развитию.