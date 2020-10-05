16-летнюю девушку сделают премьером Финляндии на день

16-летняя девушка возглавит правительство Финляндии на один день. Об этом рассказал кабмин страны в своем Twitter.

Действующий премьер страны Санна Марин уступит свое кресло Ааве Мурто в честь Международного дня девочек. Его будут отмечать 11 октября. Марин и Мурто обсудят проблемы женщин по всему миру: например, обдумают, как можно бороться с домогательствами в интернете. Помимо этого они обсудят роль страны на международной арене.

«Финляндия должна использовать свой сильный национальный опыт в области цифровизации, а также в области новых технологий и инноваций в более широком смысле, в том числе в сфере равноправия. Инновации должны сделать новые технологии доступными для всех», — отметила Марин.

В течение дня работы Мурто также встретится с министром сотрудничества в целях развития и внешней торговли Вилле Скиннари, канцлером юстиции Туомасом Пёюсти, членом парламента Иирис Суомела и другими политиками.

Отмечается, что подобное мероприятие в стране проводят уже в четвертый раз. Помимо премьер-министра, в мероприятии участвуют другие руководители: ректоры университетов, главные редакторы различных медиа, гендиректоры коммерческих компаний.

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