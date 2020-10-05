Умер один из основателей группы «Митьки»

Умер Владимир Тихомиров, художник, режиссер, сценарист, один из основателей группы «Митьки». Об этом сообщил его брат Виктор Тихомиров на своей странице в Facebook.

Тихомирову было 69 лет. О причинах смерти художника неизвестно. Информацию о дате и месте прощания и похорон Виктор Тихомиров не сообщил.

Владимир Тихомиров родился 13 мая 1951 года в Ленинграде. В 1977 году поступил в Ленинградскую художественно-промышленную академию имени Штиглица. С 1994 года — член Союза художников России. В 1980-х годах стал одним из организаторов арт-группы «Митьки».

Объединение быстро переросло в массовое движение, объединив художников, музыкантов, поэтов и писателей. «Митьки» — одна из главных составляющих ленинградского неофициального искусства второй половины XX века. Название арт-группе дали в честь идеолога Дмитрия Шагина.