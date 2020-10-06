Раскрыта загадка устойчивости ВИЧ к лечению

Ученые Питтсбургского университета в США раскрыли загадку, почему в некоторых случаях антиретровирусная терапия не приводит к исчезновению ВИЧ из крови пациента. Даже если больной правильно придерживается курса лечения, результаты анализов демонстрируют видимую устойчивость вируса. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Clinical Investigation.

Исследователи пришли к выводу, что причиной отсутствия видимой реакции на антиретровирусную терапию являются репликлоны — клоны ВИЧ-инфицированных клеток, которые вырабатывают вирусные частицы. Репликлоны могут вырасти до больших размеров и производить достаточно вируса, чтобы создать впечатление, что терапия не работает, даже если это не так. Современные лекарства от ВИЧ блокируют заражение новых клеток, но не влияют на выработку вируса из уже инфицированных клеток.

Хотя нет доказательств, что вирусные частицы, вырабатываемые репликлонами, способны заражать новые клетки, они могут провоцировать хроническое воспаление. Кроме того, если прекратить терапию, вирус сможет быстрее восстановиться. Сами по себе репликлоны являются ключевым барьером на пути к созданию эффективного лекарства от ВИЧ.

В будущем ученые планируют выяснить, как репликлоны ускользают от иммунной системы, и как их можно эффективно уничтожить, чтобы окончательно вылечиться от инфекции.