Глава немецкого МВД оценил угрозу от ультраправых среди силовиков

Глава немецкого МВД Хорст Зеехофер оценил потенциальную угрозу, исходящую от ультраправых экстремистов в среде силовиков. По его словам, она несущественна, сообщает Deutsche Welle.

Министр подчеркнул, что более 99 процентов силовиков соблюдают основной закон ФРГ и не представляют какой-либо угрозы такого рода. По данным доклада, который Зеехофер представил совместно с главой Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Томасом Хальденвангом, с 2017 года до весны 2020 года в органах безопасности выявлено 377 случаев подозрения на экстремизм, в службе военной контрразведки — еще 1064 случая.

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В сентябре 2020-го произошел очередной скандал с ультраправыми в среде немецких силовых структур. Почти три десятка полицейских временно отстранили от службы после того, как поймали их на обмене между собой фотографиями фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и другим запрещенным радикальным контентом.

В силовых структурах Германии уже неоднократно выявляли сотрудников, поддерживающих неонацистскую идеологию. Так, в 2018 году в стране раскрыли группу из 200 офицеров элитного подразделения бундесвера KSK, которая организовала тайное неонацистское объединение и, по данным источников, готовила военный переворот. В 2017 году немецкие следователи обнаружили в казарме одной из частей бундесвера атрибутику нацистской Германии, в том числе стальные каски солдат вермахта.