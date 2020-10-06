Российские кинотеатры вновь начали массово терять зрителей. Об этом сообщает РБК.

Единая федеральная автоматизированная информационная система сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) показала низкие данные посещения кинотеатров. В связи с этим кинопрокатные компании перенесли премьеры своих крупных релизов.

Кинотеатры Москвы потеряли 44 процента потенциальных зрителей за последние две недели. В других регионах до больших экранов не добрались около 30 процентов посетителей.

Объединенная сеть кинотеатров («Синема парк», «Формула кино» и «Кино Окко») отметила отрицательную динамику посещаемости. Если на середину сентября пришлись громкие премьеры, среди которых «Довод» и ремейк «Мулан», то уже в следующие две недели посещаемость кинотеатров Объединенной сети снизилась на 17,4 и 28 процентов соответственно из-за отсутствия новых блокбастеров.

В сети кинотеатров «Каро», по заявлению генерального директора Ольги Зиняковой, падение спроса составило 10-15 процентов. У региональной сети «Люмен фильм» число зрителей сократилось на 32 процента, отметил генеральный директор Павел Поникоровский.

Генеральный директор ежегодного форума «Российский кинобизнес» Екатерина Бордачева отметила, что, несмотря на различные акции, призывавшие вернуться в кино, общая риторика сводится к тому, что зрелищные мероприятия — источник распространения коронавирусной инфекции. «Для зрителей поход в кинотеатр важен как недорогой вид досуга для компании друзей или всей семьи. Теперь из-за ограничений это превратилось в испытание», — заявила Бордачева.

«Если число зрителей в ноябре не начнет расти, владельцы кинозалов окажутся в долговой яме, не смогут платить аренду, и рынок начнет постепенно схлопываться», — рассказал генеральный директор компании по исследованиям киноиндустрии и зрителей «Киноэкспертиза» Олег Иванов. По словам эксперта, кинопоказ — уже давно не очень прибыльный бизнес. Кинотеатры в сентябре перестали окупаться, поскольку там было около миллиона зрителей за уик-энд.

Ранее вторая по величине сеть кинотеатров в мире Cineworld Group закрыла все залы в США и Великобритании из-за новой вспышки пандемии коронавируса. Компания Warner Brothers объявила о переносе нового фильма о Бэтмене и четвертой части франшизы «Матрица».