Российского священника отправили в колонию за сутенерство в Белоруссии

В Ленинградской области суд отправил священника в колонию на год и 11 месяцев за организацию проституции и вовлечение в нее жительниц Белоруссии. Об этом во вторник, 6 октября, сообщает ТАСС.

Установлено, что в 2017 году 39-летний батюшка из храма святых апостолов Петра и Павла Всеволожского района Ленинградской области находился в Витебске и пытался вывезти в Санкт-Петербург жительниц Белоруссии для занятия проституцией. Местный суд приговорил мужчину к 5,5 годам лишения свободы за сутенерство. Для отбывания наказания осужденного отправили в Россию.

Всеволожский городской суд признал приговор белорусских коллег. Священника арестовали и направили в исправительную колонию общего режима, где он будет отбывать оставшуюся часть срока.

5 августа 2017 года стало известно, что в Витебске при штурме притона с проститутками был задержан батюшка российского храма. При отъезде 2 августа он рассказал служителям своего храма, что собирается посетить монастырь в Подмосковье. Своей жене священник ничего не сообщил, и та через несколько дней забеспокоилась и обратилась в полицию. Вскоре после этого выяснилось, что батюшка был задержан в белорусском притоне. Его духовник и знакомые не верят, что священнослужитель мог вести двойную жизнь.