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Глава СВР заявил об устремлении террористов в зону конфликта в Нагорном Карабахе

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В зону конфликта в Нагорном Карабахе устремились боевики террористических организаций. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает ТАСС.

По словам Нарышкина, Закавказье может стать новым плацдармом для сотен террористов из международных организаций, которые могут в будущем попасть в соседствующие с Азербайджаном и Арменией государства, в том числе и в Россию. По данным СВР, в зону конфликта направляются боевики «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России), а также экстремистских курдских группировок и тысячи радикалов, которые хотят заработать на войне.

Глава СВР также выразил уверенность, что стороны конфликта вернутся к переговорам при содействии международного сообщества. По его словам, Россия как сопредседатель Минской группы ОБСЕ считает недопустимой новую войну и небезразлична к тому, что погибнут представители дружественных ей азербайджанского и армянского народов.

6 октября президент Сирии Башар Асад обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в переброске сирийских боевиков в Нагорный Карабах, где они задействованы в военном конфликте. Он подчеркнул, что Дамаск может это подтвердить. 5 октября Эрдоган обвинил в конфликте в Нагорном Карабахе Минскую группу в ОБСЕ, указав, что к такому результату привела ее халатность и бездействие.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что турецкий лидер вдохновляет азербайджанцев и дает им дополнительные силы. Глава парламента непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Артур Товмасян заявил, что Степанакерт не будет просить перемирия. Он указал, что войну начала азербайджанская сторона, и продолжили власти Турции, предупредив об угрозе усиления турецкого влияния в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе (Арцахе) обострился 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения в свою очередь обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.

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