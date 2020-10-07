Сотрудников американской тюрьмы обвинили в пытках детской песенкой

Двум бывшим сотрудникам тюрьмы в штате Оклахома и их начальнику предъявили обвинения в жестоком обращении с заключенными: их пытали детской песенкой Baby Shark. Об этом пишет LADbible.

21-летний Грегори Корнелл Батлер-младший, 21-летний Кристиан Чарльз Майлз и 50-летний Кристофер Рэймонд Хендершотт обвиняются в сговоре. Первые двое, сотрудники тюрьмы, непосредственно применяли пытки к заключенным, в то время как их начальник Хендершотт знал об происходящем, но не пытался остановить подчиненных.

Утверждается, что как минимум четырех узников заставляли стоять на протяжении двух часов, им сковывали руки за спиной. Следователи считают, что поставленная на повтор песня «вызвала чрезмерное эмоциональное напряжение у заключенных, которые, скорее всего, уже страдали от других физических стрессоров».

Батлер и Майлз якобы использовали будку, где обычно сидит адвокат, как «средство для дисциплинарных взысканий». Отмечается, что сотрудники тюрьмы стали издеваться над заключенными, поскольку якобы обычных схем корректирования поведения для них было недостаточно. Утверждается, что Батлер и Майлз включали музыку в качестве шутки. После того как следователи узнали о произошедшем, Батлер, Майлз и Хендершотт были немедленно отстранены от должности.

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