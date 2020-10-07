В «Барселоне» задумались над новым урезанием зарплат

Руководство «Барселоны» задумалось над новым урезанием зарплат сотрудников клуба. Об этом сообщает Marca.

Меры коснутся и рядовых сотрудников сине-гранатовых, и игроков каталонцев. Футболистов Рональда Кумана попросили выбрать представителя команды для обсуждения данного вопроса.

6 октября стало известно, что «Барселона» потеряла 100 миллионов евро на фоне пандемии коронавируса в минувшем сезоне. Чистый долг сине-гранатовых вырос с 217 до 488 миллионов евро.

На фоне финансовых проблем «Барселона» неудачно провела сезон. Впервые с 2014 года клуб остался без трофеев.

В марте стало известно, что игроки «Барселоны» добровольно отказались от 70 процентов зарплаты. Это было сделано в пользу рядовых работников сине-гранатовых.