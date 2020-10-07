Москвич пойдет под суд за сломанную кавалерийскую саблю времен Бородинской битвы

Дорогомиловская прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 31-летнего жителя столицы, обвиняемого по статье 214 УК РФ («Вандализм») и статье 243 УК РФ («Повреждение объекта культурного наследия»). В ближайшее время мужчина пойдет под суд. Об этом в среду, 7 октября, «Ленте.ру» рассказала глава пресс-службы московской прокуратуры Людмила Нефедова.

По данным надзорного ведомства, 13 декабря 2019 года подозреваемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, проник в Музей-панораму «Бородинская битва», разбив стеклопакет. Внутри его внимание привлекла кавалерийская сабля. При помощи металлического ограждения он разбил витрину и вооружился саблей 1809 года. После он принялся размахивать оружием и крушить попавшиеся под руку предметы. Вдоволь натешившись, вандал покинул место происшествия.

Позже сотрудники полиции смогли выйти на след злоумышленника и задержали его. Ущерб от действий подозреваемого оценивается на общую сумму свыше 200 тысяч рублей. Оружие 19 века в настоящий момент находится на реставрации.

8 апреля сообщалось, что в Санкт-Петербурге полицейские задержали мужчину, который, по версии следствия, нанес надписи на стену храма Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове.