Мертвых осьминогов нашли рядом с загрязненным пляжем на Камчатке

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На побережье острова Парамушир, который находится примерно в 300 километрах от загрязненного пляжа Камчатки, выбросило мертвых осьминогов. Видео с погибшими морскими животными опубликовал телеканал АСТВ.

«В капусте валяются, их много. Размеры огромные», — отмечают очевидцы на кадрах.

По информации АСТВ, осьминогов обнаружили на участке берега, который местные называют «Черные озера».

В минувшую пятницу, 2 октября, на берегу Парамушира уже находили трупы морских обитателей. Жители острова опасаются, что гибель осьминогов может быть связана с экологической ситуацией на Камчатке, отмечает телеканал. Из-за достаточно маленького расстояния между Парамуширом и загрязненным побережьем, по их мнению, морских обитателей могло принести течением.

Ранее на берег Халактырского пляжа на Камчатке выбросило мертвую морскую рыбу и морских животных. На ухудшение самочувствия также жаловались и серферы, которые были в воде. Погибших животных после нашли еще в трех бухтах. Сейчас в причинах случившегося разбирается власти и Следственный комитет.