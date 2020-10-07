Россиянку оштрафовали за клип Alai Oli «Зачем ты под черного легла?»

В Екатеринбурге суд признал художницу Полину Гузееву виновной в распространении экстремистских материалов из-за репоста клипа группы Alai Oli на песню «Зачем ты под черного легла?». Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Россиянка добавила запись на свою страницу «ВКонтакте» 11 лет назад, а в 2016 году песня попала в Федеральный список экстремистских материалов. Суд назначил Гузеевой штраф в размере тысячи рублей.

Девушка сочла такое решение суда несправедливым, объяснив, что трек не является экстремистским, так как это сатирическое произведение, высмеивающее «различные расистские грехи». Художница уточнила, что обжалует приговор.

27 августа стало известно, что на россиянку завели административное дело об экстремизме. «24 августа мне позвонили с незнакомого номера и сказали, что на меня заведено дело. Не уголовное, а административное, но <...> скорее всего будет штраф. <...>Но я сказала им, что я в принципе безработный человек. У меня нет бюджета на какие-то такие вещи», — рассказала Гузеева.