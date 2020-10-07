Более 1,5 тысячи россиян эвакуировали из-за взрыва в бывшей воинской части

В Рязанской области из-за взрыва боеприпасов на территории бывшей воинской части эвакуировали более 1,5 тысячи россиян. Об этом сообщили в МЧС России, передает ТАСС.

В министерстве уточнили, что эвакуированы жители 14 населенных пунктов.

Пресс-секретарь губернатора Рязанской области Денис Арапов заявил, что пункты временного размещения для эвакуированного населения создаются в четырех районах — Скопинском, Милославском, Кораблинском и Ряжском. Людей разместят в школах и административных зданиях, передает ТАСС.

Ранее стало известно, что огонь с бывшей воинской части в Рязанской области перекинулся на ближайшую деревню. По словам главы Шелемишевского поселения Романа Захарова, из-за долетевших осколков загорелась трава.

Пожар и и взрывы на складе в Рязанской области начались ранее 7 октября. Как объяснили в Западном военном округе (ЗВО), на площадку с боеприпасами попал огонь с загоревшейся травы из-за порывистого ветра. Штатные пожарные не смогли его потушить.

В ЗВО «Ленте.ру» сообщили, что в тушении пожара задействовано до 10 единиц специальной военной техники, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военных. В готовности находятся три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.