Названы объемы экспорта агропромышленной продукции Подмосковья в страны СНГ

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса Московской области в страны СНГ с начала года превысил отметку в 415 миллионов долларов, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. Его цитирует РИАМО в среду, 7 октября.

По его словам, речь идет об увеличении на 11 процентов по сравнению с аналогичным периода прошлого года.

«Ведущие импортеры Подмосковной пищевой продукции агропромышленного комплекса Московской области среди стран СНГ — это Казахстан, доля в общем объеме экспорта — 37,5 процента, Белоруссия — 29,3 процента», — сказал он.

По его словам, наиболее значимый прирост экспортируемой продукции в денежном выражении наблюдается в отношении Молдавии, Туркмении и Таджикистана.

В сентябре Разин проинформировал, что что общий объем экспорта продукции агропромышленного комплекса с начала текущего года составил более 641 миллиона долларов. Тогда же он отметил, что значимо увеличились поставки мясной продукции.