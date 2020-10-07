Онищенко призвал женщин не носить каблуки ради нестоящих того мужчин

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН и депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал женщин не носить туфли на высоких каблуках ради нестоящих того мужчин. Такой совет он дал во время пресс-конференции на онлайн-площадке МИА «Россия сегодня».

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По словам специалиста, ежедневная ходьба на 12-сантиметровых каблуках опасна для женского здоровья. В своем послании Онищенко прозвал туфли «ходулями» и попросил россиянок от них отказаться. «Мужчины не стоят того. Это урон вашему здоровью, поверьте мне», — подчеркнул он.

В июле 2019 выяснилось, что смена кроссовок на каблуки оказалась опасной для здоровья. Главный специалист по спортивной медицине департамента здравоохранения города Москвы Зураб Орджоникидзе объяснил, что переход от спортивной обуви к туфлям на каблуках и наоборот вреден для опорно-двигательного аппарата, поскольку нога не привыкла к неудобной обуви.