Власти одобрили повышение штрафов за нарушение пожарной безопасности в лесу

Правительство России поддержало законопроект, в десять раз увеличивающий штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, в том числе в лесу. Об этом пишет ТАСС.

В рамках законопроекта штрафы для должностных и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей будут увеличены в два раза. В настоящее время за нарушение правил пожарной безопасности в лесах гражданам грозит штраф в размере от 1,5 тысячи рублей до трех тысяч рублей, и штраф от двух до трех тысяч рублей за нарушение требований безопасности.

Сохранение лесов — одно из ключевых направлений нацпроекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.