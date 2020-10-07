В России нашли замену китайским туристам

Приморские туристические компании нашли замену китайским путешественникам, решив привлечь в регион путешественников из Сибири. Об этом в среду, 7 октября, сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, по информации экспертов, закрытие границ оказало сильное влияние на многие отели и рестораны, поскольку основным источником их доходов всегда служили иностранные гости. «Мы остро ощущаем отсутствие туристов из Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот год бросил серьезный вызов всей туристической отрасли», — рассказал заместитель председателя правительства Приморского края по вопросам туризма Константин Шестаков.

В связи с этим туристические фирмы решили переориентироваться на прием соотечественников, а именно — сибиряков. «Мы сейчас сосредоточились на Сибири, а точнее, на Новосибирске и Красноярске», — заявил Шестаков, отметив, что акцент будет делаться на гастрономические фестивали и ресторанный бизнес.

Как уточняет АТОР, согласно статистическим данным за 2019 год, из пяти миллионов туристов Приморья 20 процентов являлись зарубежными гостями. Половина из них — граждане Китая, на втором месте — Южная Корея (304 тысяч человек), далее — Япония.

В марте в Заполярье китайских туристов заменили на индийских. Убыток гостей из Восточной Азии связан с тем, что ранее российское правительство запретило им въезд в страну. Исчезновение китайцев компенсируется за счет жителей Кировска и Апатитов, которые едут в регион на горнолыжные склоны.