Глава МВД России заявил о снижении бытового насилия во время пандемии COVID-19

Количество фактов семейного и бытового насилия снизилось почти на три процента за время пандемии COVID-19 в России. Об этом в среду, 7 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы МВД Владимира Колокольцева.

Соответствующее заявление Колокольцев сделал, выступая на правительственном часе в Совете Федерации. Он отметил, что органы внутренних дел готовы реагировать на каждое сообщение о семейном и бытовом насилии, но потерпевшие порой или вообще не обращаются в полицию, или обращаются, но вскоре просят прекратить проверку.

Глава МВД России отметил, что проблемой семейного и бытового насилия полиция занимается не первый год, но эта тема стала особенно обсуждаемой на фоне пандемии COVID-19. По словам Колокольцева, главы российских регионов уже получили рекомендации о создании кризисных центров для оказания помощи пострадавшим от насилия.

27 апреля сообщалось, что правительство рекомендовало российской полиции вести статистику преступлений в сфере семейно-бытовых отношений.