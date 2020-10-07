Решение жилищных проблем российских полицейских растянули на 100 лет

Решение жилищного вопроса полицейских в России растянули на 100 лет — именно столько времени понадобится как минимум, чтобы улучшить условия всех нуждающихся. Причиной столь большого срока стало сокращение финансирования. Об этом сообщил аудитор Олег Савельев, говорится на сайте Счетной палаты.

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По данным на 1 июля 2019 года, в стране зарегистрировано около 94 тысяч нуждающихся в жилье полицейских. В 2020 году на решение данной проблемы выделено 6,5 миллиарда рублей, что позволит решить жилищные проблемы примерно 1100 сотрудников полиции. Однако в проекте бюджета на 2021 год и плановый период до 2023-го эти расходы сокращены до 4,66 миллиарда рублей в год, что затягивает оказание помощи.

Савельев отметил и другие аспекты проблемы. «Укомплектованность личным составом органов внутренних дел последние три года не только не достигает заданных государственной программой показателей, но и снижается год от года», — добавил он.

Аудитор также подчеркнул, что в правительстве России все меньше выделяют денег на профессиональную переподготовку полицейских, что в итоге подрывает престиж правоохранительной службы.

Полицейские в России имеют право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения. Речь идет о сотрудниках, имеющих стаж службы в органах внутренних дел не менее 10 лет в календарном исчислении и при наличии определенных жилищных условий.

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