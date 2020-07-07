Российский полицейский «родил» ради выплаты на жилье

В Ингушетии бывшего сотрудника полиции оштрафовали за покушение на мошенничество при получении выплаты на жилье. Мужчина представил в жилищную комиссию МВД республики заведомо ложные сведения о рождении у него дочери, чтобы получить сумму на 800 тысяч рублей больше полагавшейся ему по закону. Об этом сообщается на сайте республиканского управления Следственного комитета.

Как было установлено в суде, в 2014 году мужчина, являясь сотрудником российской полиции, принес в жилищную комиссию пакет документов для получения государственного жилищного сертификата. Один из документов содержал сведения о рождении у него ребенка. По факту полицейский «родил» только ради увеличения суммы выплаты.

Ему не удалось довести свой умысел до конца: преступление было выявлено и пресечено сотрудниками ФСБ. Суд признал экс-полицейского виновным, назначив ему наказание в виде штрафа. Россиянину предстоит внести в казну 100 тысяч рублей.

Ранее в июле стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе завершили расследование уголовного дела в отношении 53-летнего бывшего чиновника — главы сельского поселения Сибирский. По версии следствия, мужчина украл у муниципалитета пять квартир балансовой стоимостью свыше 13 миллионов рублей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru