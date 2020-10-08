В США перечислили имеющиеся в мире истребители пятого поколения

В публикации Popular Mechanics, посвященной полету российского Су-57 без фонаря, перечисляются имеющиеся в мире истребители пятого поколения.

«Су-57, наряду с [американскими] F-22 Raptor, F-35 Lightning II и китайским истребителем Chengdu J-20 , представляет собой истребитель пятого поколения, сочетающий в себе скорость, скрытность и современные вооружение и сенсоры», — уверяет американское издание.

Popular Mechanics пишет, что «проблемы с разработкой и финансированием [Су-57] вынудили Москву неоднократно тормозить программу». Издание напоминает, что в настоящее время построено всего 13 самолетов, все они являются «прототипами и опытными образцами».

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В августе аналитики Райан Бауэр и Питер Уилсон в статье для американской исследовательской организации RAND объявили Су-57 истребителем четвертого поколения, который столкнулся с «многочисленными проблемами и неудачами».

В июле в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, курируемое Центральным комитетом Коммунистической партии Китая, ссылаясь на публикацию в журнале Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.

В июле 2018 года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что Су-35 считается одним из лучших самолетов в мире, поэтому «нет смысла форсировать работы по массовому производству самолета пятого поколения [Су-57]».