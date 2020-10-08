Создание Западом хаоса в мире объяснили подъемом России

Страны Запада создают хаос в мире, потому что боятся подъема России и Китая. Такое мнение президент Сирии Башар Асад выразил в интервью РИА Новости.

«Они думают, что подъем России, Китая и других сил в мире представляет для них экзистенциальную угрозу и единственный способ противостоять ей — это создавать хаос по всему миру», — заявил глава государства. Он отметил, что стратегия по этому вопросу остается неизменной, хотя используемые термины от случая к случаю меняются.

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По его словам, западные страны в любом случае будут вмешиваться в дела других государств. При этом Асад считает, что совершенно не имеет значения, идет ли речь о Сирии или Белоруссии, а также о реальном или искусственно созданном конфликте. «Если у вас нет проблем, они будут делать все возможное, чтобы их создать и сделать международными, чтобы вмешаться в ваши дела. Это их политика», — добавил президент.

Асад в интервью также рассказал, что считает неэффективным сотрудничество России, Турции и США в сирийском Идлибе, и сообщил о планах встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

Башар Асад в июле отметил 20-летие во главе Сирии: пост президента он занял 17 июля 2000 года.

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