В Госдуме предложили запретить концерты в барах и кафе до конца года

Депутат Госдумы Евгений Федоров предложил запретить проведение концертов в ресторанах, барах и кафе до конца 2020 года. Соответствующее письмо он направил на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой, передает RT.

Федоров отметил, что из-за проведения живых концертов в «небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок», создаются условия для распространения коронавируса.

Депутат считает, что запрет поможет минимизировать дальнейшее распространение коронавируса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что ситуация с коронавирусом в России осложняется, рост новых случаев заражения наблюдается в 60 российских регионах. Она уточнила, что выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет.

За последние сутки в России выявлено 11 115 новых случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев заболевания в 85 регионах, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели. Недельный прирост больных в столице составил 13 процентов.