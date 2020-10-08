Туристам вернули деньги из-за коттеджа с множеством ступенек

Пожилая пара из Великобритании решила выбраться в свадебное путешествие, чтобы отметить серебряную свадьбу, и забронировала через турфирму коттедж, расположенный в английском городе Лу. По приезде туристы столкнулись с проблемой в виде множества ступенек, которых не было на фотографиях особняка, пишет Daily Mail. В итоге им вернули деньги.

При планировании поездки 78-летняя Валери Баретт и ее 79-летний муж Билл искали дом с обычным входом, чтобы переживший серьезную операцию мужчина, передвигавшийся на специальном скутере, не испытывал трудностей. В туристическом агентстве им предложили особняк, перед которым было шесть небольших ступеней. «Внутри было довольно мило, а в описании [к фото] отмечалось, что к дому ведет небольшой подъем и буквально шесть ступеней. Я решила, что смогу помочь мужу подняться вместе с его скутером», — пояснила Валери. Когда Баретты спросили, подходит ли этот вариант для людей с ограниченной мобильностью, им дали утвердительный ответ.

Приехав в графство Корнуолл, пара обнаружила, что им показывали старые фотографии. Оказалось, что на месте легкого подъема построили длинную каменную лестницу из 43 ступенек.

В то время как Валери кое-как смогла подняться, ее муж едва дошел до середины, после чего ему резко стало плохо. Тогда пара решила отказаться от 13-дневного отдыха и вернулась домой, решив потребовать деньги за коттедж назад. Однако в турфирме поначалу отказались возвращать средства. «Нам сказали, что возврат сделать нельзя, потому что мы так и не зашли в дом. Но мы не хотели подниматься наверх. Мы бы просто не смогли одолеть те ступени, это просто смешно», — рассказала Валери.

Отчаявшись, пожилые супруги объявили турфирме войну и обратились к журналистам. После того, как скандал начали освещать в СМИ, компания пошла на попятную.

В феврале британская семья пожаловалась, что ее дорогостоящий отдых в четырехзвездочном отеле на Ямайке был испорчен мертвыми птицами. Путешественники отправили жалобу турагентству и получили 1755 фунтов на будущие заказы в качестве компенсации.