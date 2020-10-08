Экстремальное развлечение туристов в Абхазии попало на видео и напугало россиян

Экстремальное развлечение на качелях для туристов в Абхазии попало на видео и напугало российских путешественников. Ролик опубликован в группе «Типичный Сочи» во «ВКонтакте».

На записи девушка с визгом качается на аттракционе, расположенном на краю обрыва с панорамным видом. «Надо, Федя, надо. — произносит автор видео. — Это полет над Гагрой. Смотрите, каждый вечер на смотровой площадке». При этом на фоне видны огни вечернего города.

Подписчики сообщества пришли в ужас от такого развлечения. «Собачья цепь из хозтоваров и на обычных качелях перетирается на раз-два, а тут коммерция, действительно экстрим», — разъяснил один пользователь. «Жесть, а если бы она умерла от страха?» — удивилась другая комментаторша. «Ужас... Никогда...» — поддержала их третья россиянка.