В МВД рассказали о «минировании» аэропорта в день инцидента с Навальным

В Омске возбуждено уголовное дело по факту ложной информации о минировании аэропорта в день инцидента с блогером Алексеем Навальным. Об этом в четверг, 8 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Сообщения о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта поступили в дежурную часть полиции в 8 часов 23 минуты. По адресам выехали сотрудники правоохранительных органов, из аэропорта были эвакуированы 180 посетителей и 58 сотрудников, однако взрывных устройств в здании на оказалось.

В МВД отметили, что из-за появления в СМИ информации о том, что сообщение о «минировании» было сделано, чтобы помешать экстренной посадке самолета, в котором находился Алексей Навальный, следователи стали отрабатывать «дополнительные версии случившегося». Было установлено, что анонимное сообщение об этом поступило с помощью серверов в Германии.

Генеральная прокуратура России направила в Германию поручение об оказании правовой помощи для поиска владельца адреса, с которого было отправлено сообщение о минировании.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине, врачи которой заявили об обнаружении в организме Навального следов вещества из группы «Новичок». В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан, после реабилитации он намерен вернуться в Россию.