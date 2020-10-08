В Новосибирской области очистят озеро Половинное

В Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Экология» будет очищено озеро Половинное, в котором массово гибнет рыба. Об этом сообщает ТАСС.

Очистка водоема, расположенного в Краснозерском районе, началась в 2019 году. Отмечается, что в 2021 году на нее выделят 48 миллионов рублей из федерального бюджета. Окончание очистки запланировано на 2022 год, однако подрядчик в настоящее время работает с опережением графика.

В июне 2020-го правительство региона сообщило, что в озере нарушен водный баланс, из-за чего мелководья и прибрежные земли заросли илом. Эти отложения в сочетании с малыми глубинами засоряют родники, а зимний дефицит кислорода приводит к массовой гибели рыбы.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».