Стюардесса раскрыла реальную схему начисления зарплаты бортпроводникам

Стюардесса, прославившаяся в социальных сетях, раскрыла реальную схему начисления зарплаты бортпроводникам и рассказала о тонкостях профессии. Серию роликов с описанием жизни персонала авиакомпаний девушка опубликовала на своей странице в TikTok.

Так, по словам бортпроводницы, она получает деньги за отработанные часы. «Как только дверь самолета закрывается, начинается отсчет времени. Как только дверь открывается после приземления, отсчет заканчивается. Так что нам не платят во время посадки и высадки, поэтому будьте добрее к сотрудникам в эти моменты», — пояснила она.

Многие подписчики были разочарованы такими правилами. «Вам реально не платят, пока дверь не закроется!? Это безумие», — удивился один пользователь. «Это так несправедливо — не получать зарплату во время работы», — негодовал другой комментатор. «Вау, это не круто. Получается, вам оплачивают лишь половину рабочего времени», — согласился с ними еще один юзер.

Помимо прочего, стюардесса описала и другие подробности своей работы. Например, она заверила, что бортпроводники питаются подаваемой в самолетах едой, а также, что она никогда не летает одними и теми же маршрутами.

Ранее в октябре бывшая сотрудница российской авиакомпании раскрыла правду о реальных зарплатах стюардесс и пилотов. Как отметила девушка, заработная плата членов летных составов во всех организациях «зависит от налета и оклада сотрудника». К примеру, рядовой бортпроводник получает 30-60 тысяч рублей.