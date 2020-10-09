В Республике Алтай отремонтируют четыре школы искусств

В Республике Алтай в 2021 году будут отремонтированы четыре детские школы искусств. Об этом сообщает ТАСС.

Работы будут проводиться в рамках реализации национального проекта «Культура». На них из федерального бюджета будет выделено более 39 миллионов рублей. Речь идет о школах искусств в Онгудае, Улагане, Горно-Алтайске и Усть-Кане.

Отмечается также, что в 2021-м регион выделит 53,8 миллиона рублей на ремонт и строительство сельских домов культуры.

В национальный проект «Культура» включены три федеральные программы: «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Согласно его целям, до 2024 года планируется также создание и капремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности, приобретение передвижных многофункциональных культурных центров для обслуживания сельского населения, оцифровка фильмовых материалов на цифровых носителях Госфильмофонда России, а также создание виртуальных концертных залов.