Подтверждена способность коронавируса проникать в мозг

Ученые подтвердили способность коронавируса проникать в мозг на основании данных о вскрытии тел пациентов с COVID-19. Об этом сообщается в исследовании специалистов из Университетской клиники Гамбург-Эппендорф, которое опубликовал журнал The Lancet.

В ходе эксперимента медики вскрыли тела 43 человек в возрасте от 51 года до 94 лет. У 53 процентов пациентов коронавирус обнаружился в клетках ствола мозга и отходящих от него нейронах. При этом прямого разрушительного воздействия на мозг вирус не оказывает — ученые не зафиксировали поражения.

Ранее сообщалось, что коронавирус может негативно повлиять на мозг человека. Так, американские ученые установили, что COVID-19, попавший в мозг, не провоцирует иммунную реакцию. Вместо этого SARS-CoV-2 ограничивает нейронам доступ к кислороду, что способствует их гибели. Он также быстро уменьшает число синапсов — связей между нервными клетками, — нанося вред когнитивным способностям.