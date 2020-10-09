En+ Group представит работы молодых ученых на Всероссийском фестивале NAUKA 0+

Вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии En+ Group выступит генеральным партнером Всероссийского фестиваля NAUKA 0+, который стартует 9 октября. В рамках фестиваля компания организует выступления молодых ученых в формате лектория и работу нескольких виртуальных лабораторий, говорится в сообщении En+ Group. Организаторами фестиваля выступают Министерство науки и высшего образования РФ, правительство Москвы, МГУ имени М.В. Ломоносова и РАН.

Фестиваль будет посвящен теме «Физика Будущего». При поддержке En+ Group свои разработки в ней представят несколько молодых ученых, ведущих свои исследования в перспективных областях физики. Познакомиться с ними можно будет в виртуальной лаборатории En+ Group, созданной при интеллектуальной поддержке фонда развития теоретической физики и математики «БАЗИС». Любой желающий сможет не только посетить эту лабораторию, но и принять участие в виртуальных экспериментах. Молодые ученые представят свои исследования в онлайн-лектории «Технологии будущего».

Фестиваль NAUKA 0+ пройдет в этом году в пятнадцатый раз. Его спикерами станут ведущие российские и зарубежные ученые, нобелевские лауреаты. Хэдлайнером выступит американский физик-теоретик и популяризатор науки Митио Каку. В программе Фестиваля – лекции ученых, вебинары и мастер-классы, виртуальные лаборатории, увлекательные научные шоу, интерактивные выставки, телемосты с ЦЕРН (Европейским Центром ядерных исследований), Международной космической станцией и российской антарктической станцией «Восток», соревнования роботов, научные бои Science Slam, а также первый Виртуальный гипермузей науки.

