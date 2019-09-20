En+ Group подготовит Байкал к цифровому будущему

En+ Group и геофизический стартап Aerostate начали работу над проектом ENvision — цифровом прогнозе притоков Байкала на основе big-data и машинного обучения, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе энерго-металлургической группы.

Уровень воды в Байкале играет важную роль в жизни всего региона, от экосистемы и водозаборов теплостанций, до навигации на Ангаре и, конечно, выработки электроэнергии на ГЭС. Понимание того, как поведет себя озеро, может дать запас времени для подготовки маловодью или наводнению.

Однако, несмотря на то, что Байкал пристально изучают уже более полувека, «поведение» озера остается во многом загадкой — колебания уровня воды не поддаются систематизации и уж тем более прогнозированию. На сегодняшний день прогнозирует Байкал только Росгидромет. Модель организации дают очень хороший результат при прогнозировании на неделю вперед, но более продолжительные прогнозы — на месяц или полгода — формируются на основе так называемого наиболее вероятного сценария, по сути анализ средних значений.

В течение 17 месяцев En+ Group и Aerostate изучат факторы, влияющие на приточность Байкала и разработают алгоритм, который позволит прогнозировать приточность на срок от 6 до 18 месяцев.

Более точный прогноз позволит оптимизировать использование воды Байкала для нужд местных сообществ, при этом минимизировав воздействие на экосистему озера.

«En+ Group — крупнейшая компания, работающая в регионе Байкала. Потому его охрана — ключевой элемент нашей стратегии, как операционной, так и в области устойчивого развития», — отметил генеральный директор En+ Group Владимир Кирюхин. «Проект прогнозирования приточности озера — часть нашей программы защиты Байкала, которую компания реализует с 2011 года с целью более ответственного использования ресурсов озера. Мы планируем ее расширить и в ближайшие несколько месяцев объявить о партнерстве с исследовательским институтом, который проведет первый в истории анализ влияния уровня воды на экосистему озера», — подчеркнул он.

Ранее En+ Group провела научную экспедицию по изучению влияния человека на экосистему озера. Исследование включило в себя самый детальный на сегодняшний день анализ количественного содержания пластика и микропластика в озере, который является индикатором антропогенного влияния.

En+ Group управляет гидроэлектростанциями на реке Ангара, единственной, вытекающей из Байкала. ГЭС Группы обеспечивают регион чистой возобновляемой энергией. Проект ENvision является частью комплексной программы защиты озера Байкал компании.