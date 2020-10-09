Бывшего командира роты снайперов осудили за пропавшие бронежилеты и прицелы

Бывшего командира снайперской роты Дмитрия Афанасьева-Зубрилова осудили за халатность и приговорили к штрафу в 50 тысяч рублей. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает «Коммерсантъ».

В сентябре 2019 года, когда офицер сдавал дела новому командиру роты, обнаружилась нехватка прицелов, очков ночного видения и бронежилетов на сумму более 4 миллионов рублей. Служебная проверка показала, что Афанасьев-Зубрилов не выполнял свои должностные обязанности: не вел книгу учета материальных средств, выданных военнослужащим, и не оформлял ведомостей. Установить, куда пропала оптика и снаряжение, так и не удалось.

Офицер признался в халатности, подтвердив, что выдавал приборы без какого-либо оформления.

Обвинители требовали обязать бывшего командира роты полностью возместить причиненный ущерб, однако суд учел, что офицер не хотел причинить ущерб государству, а также его тяжелое материальное положение и заслуги — в 2017 году офицер принимал участие в боевых действиях в Сирии. Решением суда сумма ущерба была снижена более чем на полмиллиона — до 3,8 миллиона рублей.