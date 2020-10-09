Минздрав ответил на данные о побочных эффектах российского препарата от COVID-19

В России не зафиксировано серьезных побочных реакций на применение препаратов для лечения коронавируса на базе фавипиравира. Так помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов ответил на данные о нарушении моторных функций организма после приема препарата, передает ТАСС.

По словам Кузнецова, безопасность и эффективность лекарств доказана тремя фазами клинических исследований, их используют для лечения пациентов с коронавирусом.

Он добавил, что с момента регистрации препараты попадают в систему обязательной маркировки, которая позволяет отслеживать движение каждой упаковки.

8 октября стало известно, что у препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе побочный эффект, который проявляется в виде нарушения моторных функций организма — предупреждение об этом появилось в инструкции к японскому препарату Авиган, действующим веществом которого также является фавипиравир. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование Информационного центра по вопросам фармактотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Российские врачи заявили, что, фавипиравир — единственное средство в России, которое хоть как-то воздействует на коронавирус, а появление побочных эффектов не означает, что они были вызваны приемом именно этого препарата. В Росздравнадзоре сообщили, что не получали извещений о развитии побочных эффектов при приеме препарата.