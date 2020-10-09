В Приморском крае открылся третий мусоросортировочный комплекс

Третий мусоросортировочный комплекс Приморского края открыт в рамках реализации национального проекта «Экология». Об этом сообщается на портале властей региона.

Комплекс открылся в поселке Лучегорск Пожарского района. «Мощность нового комплекса составляет десять тысяч тонн отходов в год при работе в одну смену. Отходы на предприятии начнут свозиться со всего Пожарского района, обслуживать весь процесс сортировки будут девять человек», — говорится в сообщении.

Отмечается, что еще два предприятия начали работать в 2020 году в Дальнереченском районе и Хорольском муниципальном округе.

Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».

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