Заявившие о побочных эффектах фавипиравира эксперты дали объяснения

Связь между приемом российского препарата от COVID-19 фавипиравира и нежелательными побочными эффектами не доказана. Такое объяснение дали эксперты, ранее заявившие, что он вызывает нарушение моторных функций организма, передает РБК.

Авторы исследования утверждали, что узнали о побочных эффектах из официальной инструкции по применению японского препарата «Авиган», действующим веществом которого также является фавипиравир. По их данным, там сказано, что «аномальное поведение» было зарегистрировано у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом гриппа, независимо от назначения терапии и типа противовирусного препарата.

При этом в инструкции указывается на то, что причинно-следственная связь развития неспецифических моторных нарушений и приема фавипиравира не доказана, отметили эксперты.

8 октября газета «Известия» сообщила, что у препарата от коронавируса фавипиравира и средств на его основе есть побочный эффект, проявляющийся в виде нарушения моторных функций организма. К такому выводу пришли эксперты Информационного центра по вопросам фармактотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России, увидев соответствующее предупреждение в инструкции к японскому препарату.

В Росздравнадзоре на это ответили, что не получали извещений о побочных эффектах при приеме лекарств. В Минздраве заявили, что в России не фиксировались серьезные побочные реакции на сам препарат или лекарства на его базе. Там подчеркнули, что безопасность и эффективность фавипиравира доказана тремя фазами клинических исследований.