Покупательница нашла живую змею в упаковке с брокколи

Жительница бразильского штата Санта-Катарина обнаружила живую змею в упаковке с брокколи, купленной в продуктовом магазине Archer. Видео, снятое покупательницей, опубликовал местный портал O gato laranja.

Инцидент произошел на прошлой неделе. «Ребята, я только что вернулась из супермаркета; гляньте, что я нашла внутри брокколи. Я отнесу это обратно в магазин», — написала женщина. Она сняла на видео завернутый в пищевую пленку кочан брокколи, возле которой лежала 30-сантиметровая змея.

Представители Archer отметили, что клиентка обратилась к ним с жалобой, и ситуация разрешилась. По словам руководителя отдела персонального обслуживания Лучианы да Силвы Мафры, упаковку с брокколи не вскрывали и 5 октября вернули производителю. На тот момент змея была живой. «Это реальный случай. Покупательница пришла, чтобы оформить возврат, и мы решили вопрос», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании нашла геккона в пакете с брокколи, который она приобрела в одном из крупных супермаркетов. Женщина обнаружила ящерицу, когда пришла домой и открыла упаковку с овощами.

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