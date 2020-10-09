Москвичка захотела попасть в квартиру через балкон и сорвалась

Москвичка хотела попасть в свою квартиру через балкон, который находится на шестом этаже, однако не удержалась и упала. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Трагедия произошла на Ореховом бульваре на юге города. Сосед 47-летней жительницы столицы рассказал телеканалу, что та потеряла ключи от дома и решила попасть в квартиру через балкон, но сорвалась и упала с высоты шестого этажа.

От полученных травм москвичка скончалась. В настоящее время проводится проверка.

Ранее пара в Санкт-Петербурге сорвалась с крыши и погибла. Сообщается, что в момент падения молодой человек и девушка держались за руки.

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