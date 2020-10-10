Из-за плохого интернета школьнице пришлось учиться онлайн на кладбище

В американском штате Колорадо школьнице пришлось учиться онлайн на кладбище из-за плохого интернет-соединения дома. Только так она может подключиться к конференции в Zoom и не пропустить онлайн-урок, пишет The LadBible.

Отмечается, что 15-летняя Кармелита Раэль живет вместе с родителями на ранчо, окруженном холмами, поэтому в дом нельзя провести высокоскоростной интернет. При этом мобильный тоже ловит довольно плохо.

Мать Кармелиты, директор школы, подключила спутниковый интернет. Но во время ветреной или дождливой погоды сигнал пропадает. Единственное место в округе, где ловит связь, — местное кладбище. Туда подросток и ходит, чтобы заниматься с классом, пока школа закрыта на карантин.

Заведующий школьным округом Сентенниал Тоби Мелстер отметил, что многие школьники в районе не имеют доступа к онлайн-образованию. Несмотря на то, что власти бесплатно раздали им ноутбуки, полученные за счет грантов на образовательные программы, у детей по-прежнему нет интернета. А установка вышек сотой связи в районе стоит порядка 1,5 миллиона долларов.