Названы помогающие похудеть без диет продукты

В Китае назвали доступные продукты, помогающие похудеть не прибегая к диетам. Об этом в воскресенье со ссылкой на пользователя портала Sohu сообщает РИА Новости

В публикации были перечислены три продукта, которые должны обязательно быть в рационе худеющего человека. На первом месте огурцы, поскольку они ускоряют сжигание жиров, утоляют голод и не являются калорийными. Следом идет брокколи, которая ускоряет кровообращение и при этом является питательным продуктом. Также автор публикации рекомендует регулярно употреблять овсяные хлопья — они снижают аппетит и вызывают чувство насыщения. Кроме того, овсянка богата полезными веществами, каша очищает кишечник и человек худеет, не прибегая к диетам.

8 октября сообщалось, что индиец Прем Мишра, проживающий в Объединенных Арабских Эмиратах, раскрыл секрет, как ему удалось без усилий сбросить 16 килограммов за три месяца.