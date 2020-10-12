Командир российского военного корабля покончил с собой

Во Владивостоке найден мертвым командир боевого корабля Тихоокеанского флота. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщает РИА Новости

По данным агентства, тело 33-летнего капитана было обнаружено его сослуживцами. По предварительным данным, военнослужащий покончил с собой. Факт смерти подтвержден и штабом Тихоокенского флота, в настоящий момент ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия.

24 сентября 2019 года сообщалось, что бывший мэр Новокуйбышевска (Самарская область) Владимир Фомин покончил с собой. Тело было найдено в собственном доме Фомина.